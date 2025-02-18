В Волгограде спасатели-альпинисты вытащили упавшего в овраг ребенка





В Волгограде сотрудники муниципальной службы спасения вызволили десятилетнего ребенка, получившего травму при падении в овраг. Как сообщает V102.RU, для спасательной операции были задействованы сотрудники с альпинистским снаряжением.

Выяснилось, что ребенок катался на картонке на верхней части склона балки рядом с улицей им. Профессора Иншакова, когда неудачно съехал со склона и упал в овраг. На крики травмированного мальчика сбежались прохожие, которые и вызвали экстренные службы.

На место происшествия пришлось привлечь сотрудников муниципальной службы, которым с помощью снаряжения удалось достать ребенка и передать сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

Фото: архив V102.RU