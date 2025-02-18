В Михайловском районе Волгоградской области местный квест-клуб «Lil» наказали за нелегальную продажу алкоголя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального арбитражного суда, владельцу заведения предстоит выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей.

Региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК обратился с заявлением в суд о привлечении к ответственности ООО «Виктория» за незаконный оборот алкогольной продукции, которая ранее была изъята после оперативных мероприятий. Согласно госреестру, организация не имела специальной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. По факту нарушения комитетом был составлен протокол.

- Решением суда от 12.12.2024 ООО «Виктория» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 750 000 рублей, - уточнили в суде.