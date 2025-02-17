Погром на кладбище под Волгоградом: полиция направила дело в суд

В городе Волжском Волгоградской области полицейские завершили расследование уголовного дела по факту погрома на кладбище, совершенного 26 октября 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России, на скамье подсудимых предстанет 24-летний местный житель.

По уточненным данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, осенью прошлого года памятные плиты и крест были повреждены на трех захоронениях.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Волжского не нашел место захоронения своего родственника и стал ломать надгробные сооружения, – сообщили в главке. – Общая сумма ущерба составила свыше 303 тысяч рублей.

После задержания вандал не стал отрицать вины и во всем сознался.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ – уничтожение надмогильных сооружений – рассмотрит Волжский городской суд. Отметим, что за совершенное преступление волжанину грозит штраф, либо в качестве максимального арест сроком до 3 месяцев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области