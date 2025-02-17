



В Жирновском районе Волгоградской области 72-летняя пенсионерка поверила уловкам мошенников и лишилась всех своих накоплений. Как сообщает V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина перевела злоумышленникам более 5,2 миллиона рублей.

В полиции пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист сообщил, что с ее счета происходят переводы денег на сомнительные счета и убедил перевести все личные сбережения на «безопасный» счет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции принимаются меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Примечательно, что перевод женщина производила в отделении банка.