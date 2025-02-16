В Волжском загорелся трамвайный вагон

Происшествия 16.02.2025 10:13
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16.02.2025 10:13
Очередное происшествие с трамваем случилось в Волжском. Как рассказали ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», сегодня, 16 февраля, загорелся трамвайный вагон. В связи с этим на конечной станции на улице Логинова остановилось движение этого вида транспорта. Трамваи маршрутов №4 и №4а курсируют теперь через конечную станцию в поселке Рабочий.На место происшествия были вызваны пожарные – пострадавших в результате инцидента нет. В 11-07 ч. движение на ветке возобновилось.
В конце рабочей недели в Волжском также произошел массовый сбой в движении трамваев. Тогда причиной стал сломавшийся на путях вагон, который удалось транспортировать лишь на следующий день. В связи с этим трамваи некоторых маршрутов также временно не курсировали.
Напомним, как сообщало ранее информагентство, трамвайный парк во втором по величине городе Волгоградской области не обновлялся несколько десятилетий. В связи с этим с трамваями постоянно происходят различного рода происшествия - то они загораются, то сходят с рельсов.Фото из архива V102.RU
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