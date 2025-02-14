Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции разошелся миром с ФК «Сочи»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 февраля, на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с ФК «Сочи» со счетом 1:1 в товарищеском матче, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 февраля, на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с ФК «Сочи» со счетом 1:1 в товарищеском матче, сообщает V102.RU.

Напомним, 9 и 10 февраля в двух контрольных встречах с ульяновской «Волгой» подопечные Дениса Бояринцева обыграли соперников со счетом 2:1, а на следующий день уступили - 1:3. Сегодня «Ротор» встречался с более статусным оппонентом. «Сочи» под руководством испанского специалиста Роберта Морено идет на четвертом месте с 37 очками в Первой лиге, тогда как «Ротор» на данный момент занимает в турнире седьмую позицию с 30 баллами. В нынешнем сезоне команды в официальных встречах дважды сыграли вничью - 0:0 в Сочи и 1:1 в Волгограде. Напомним, 9 и 10 февраля в двух контрольных встречах с ульяновской «Волгой» подопечные Дениса Бояринцева обыграли соперников со счетом 2:1, а на следующий день уступили - 1:3. Сегодня «Ротор» встречался с более статусным оппонентом. «Сочи» под руководством испанского специалиста Роберта Морено идет на четвертом месте с 37 очками в Первой лиге, тогда как «Ротор» на данный момент занимает в турнире седьмую позицию с 30 баллами. В нынешнем сезоне команды в официальных встречах дважды сыграли вничью - 0:0 в Сочи и 1:1 в Волгограде.

Отметим, сегодняшний матч по договоренности между клубами прошел в формате два тайма по 45 минут и плюс еще один тайм - 30 минут. Стартовый состав сине-голубых на противостояние с «барсами» можно было назвать близким к оптимальному. До возобновления сезона в Первой лиге остается чуть более двух недель, поэтому тренерский штаб во главе с Бояринцевым постепенно определяется с основным костяком, который начнет весеннюю часть чемпионата. Отметим, сегодняшний матч по договоренности между клубами прошел в формате два тайма по 45 минут и плюс еще один тайм - 30 минут. Стартовый состав сине-голубых на противостояние с «барсами» можно было назвать близким к оптимальному. До возобновления сезона в Первой лиге остается чуть более двух недель, поэтому тренерский штаб во главе с Бояринцевым постепенно определяется с основным костяком, который начнет весеннюю часть чемпионата.

Несмотря на статус поединка, соперники бились по-серьезному. На 23-й минуте голкипер сине-голубых Вадим Аверкиев спас команду от пропущенного гола, ликвидировав угрозу после выхода один на один футболиста «Сочи» с вратарем. На 36-й минуте в результате передачи с фланга последовал удар по воротам сочинского коллектива, а затем на добивании первым оказался нападающий «Ротора» Максим Турищев, переправивший мяч в сетку и открывший счет. Первый тайм завершился при минимальном преимуществе сине-голубых - 1:0. Несмотря на статус поединка, соперники бились по-серьезному. На 23-й минуте голкипер сине-голубых Вадим Аверкиев спас команду от пропущенного гола, ликвидировав угрозу после выхода один на один футболиста «Сочи» с вратарем. На 36-й минуте в результате передачи с фланга последовал удар по воротам сочинского коллектива, а затем на добивании первым оказался нападающий «Ротора» Максим Турищев, переправивший мяч в сетку и открывший счет. Первый тайм завершился при минимальном преимуществе сине-голубых - 1:0.





В перерыве Денис Бояринцев произвел одно изменение - вместо Тимура Касимова на поле вышел Сергей Макаров. На 62-й минуте сочинские футболисты подобрались к чужой штрафной и провели результативную атаку. Подачу с фланга головой замкнул казахстанский форвард Артур Шушеначев, установивший паритет - 1:1. Сразу после пропущенного мяча в составе «Ротора» произошли замены - вышли Максим Швецов, Павел Котов, Владислав Тюрин и Дмитрий Лаврищев, а покинули игру Андрей Семенов, Дмитрий Прищепа, Илья Сафронов и Максим Турищев. В перерыве Денис Бояринцев произвел одно изменение - вместо Тимура Касимова на поле вышел Сергей Макаров. На 62-й минуте сочинские футболисты подобрались к чужой штрафной и провели результативную атаку. Подачу с фланга головой замкнул казахстанский форвард Артур Шушеначев, установивший паритет - 1:1. Сразу после пропущенного мяча в составе «Ротора» произошли замены - вышли Максим Швецов, Павел Котов, Владислав Тюрин и Дмитрий Лаврищев, а покинули игру Андрей Семенов, Дмитрий Прищепа, Илья Сафронов и Максим Турищев.

После второго тайма счет был равным, а в заключительном игровом отрезке выйти вперед мог «Сочи» - их футболист попал в штангу. Итоговый результат матча - 1:1 и третий ничейный исход в поединках между «Ротором» и «Сочи» в этом сезоне. После второго тайма счет был равным, а в заключительном игровом отрезке выйти вперед мог «Сочи» - их футболист попал в штангу. Итоговый результат матча - 1:1 и третий ничейный исход в поединках между «Ротором» и «Сочи» в этом сезоне.

Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги контрольного поединка. Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги контрольного поединка.

- Очень хороший первый тайм мы провели. По содержанию весьма интересный, с хорошей интенсивностью и контролем мяча. Были, конечно, ошибки, но есть удовлетворение после первой половины. Пошли замены, может быть, игра далее протекала уже не в том русле, в котором мы действовали в первом тайме. «Сочи» начал мяч контролировать, а мы проваливались в прессинге, который хорошо получался до этого. Не боялся подпустить молодежь в этой игре, несмотря на уровень соперника. Безусловно, есть моменты, над которыми еще стоит работать. В целом, игрой я доволен, - отметил наставник сине-голубых. - отметил наставник сине-голубых.

Кроме того, Денис Бояринцев прокомментировал сегодняшний Кроме того, Денис Бояринцев прокомментировал сегодняшний уход из команды Алексея Никитина, а также рассказал о планах клуба на оставшееся время до закрытия зимнего трансферного периода.

- Хотел бы от себя поблагодарить Алексея за проделанную работу. Принял участие в важных переходных матчах с «Новосибирском», поэтому ему большое спасибо. Но есть футбольная жизнь, которая развела наши пути. Надеюсь, мы все равно останемся хорошими товарищами по футбольной составляющей. Думаю, еще вряд ли будут какие-то глобальные изменения. Та обойма, которая сейчас готовится, будет и в сезоне у нас, - подчеркнул наставник волгоградской команды. - подчеркнул наставник волгоградской команды.

19 февраля «Ротор» в Турции сыграет с клубом Российской премьер-лиги - махачкалинским «Динамо». 19 февраля «Ротор» в Турции сыграет с клубом Российской премьер-лиги - махачкалинским «Динамо».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Сочи» /t.me