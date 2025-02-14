Под Волгоградом водитель внедорожника переехал своего приятеля

Происшествия 14.02.2025 16:03
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14.02.2025 16:03
В Клетском районе бытовой конфликт двух приятелей закончился госпитализацией одного из них. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 11 февраля. 38-летний мужчина обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на травмы, которые он получил после наезда автомобиля.
Когда в обстоятельствах дела стали разбираться полицейские, оказалось, что между пострадавшим и его 43-летним знакомым произошла ссора. Последний не нашел ничего лучше, как наехать на приятеля на своем внедорожнике.
После окончания лечения потерпевшим и по результатам судебно-медицинской экспертизы будет решён вопрос о квалификации этого поступка. Автомобиль, на котором подозреваемый переехал товарища, уже изъят.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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