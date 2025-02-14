Федеральные новости

В Госдуме год супружества оценили в 1000 рублей: новый законопроект

Федеральные новости 14.02.2025 12:38
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14.02.2025 12:38


В Госдуме рассмотрят законопроект о выплатах для супружеских пар, состоящих в браке свыше 30 лет. Как сообщает V102.RU, законопроект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей. 

Согласно инициативе, супруги, прожившие более 30 лет вместе, будут получать на юбилей выплаты в нескольких размерах. Так, за 30 лет совместной жизни пары получат 30 тысяч рублей, за четыре десятка лет супружества – 40 тысяч, за 50 лет – 50 тысяч и т.д. 

Предполагается, что выплата к юбилею будет распределяться между супругами в равных частях. Размер выплаты также будет индексироваться правительством РФ. 

Срок совместной супружеской жизни будет исчисляться с даты последнего зарегистрированного брака и не суммируется при наличии нескольких брачных периодов между одними и теми же супругами. Право на получение выплаты к юбилею сохранится за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, произошедшей в год празднования юбилея.

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