В Госдуме год супружества оценили в 1000 рублей: новый законопроект





В Госдуме рассмотрят законопроект о выплатах для супружеских пар, состоящих в браке свыше 30 лет. Как сообщает V102.RU, законопроект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей.

Согласно инициативе, супруги, прожившие более 30 лет вместе, будут получать на юбилей выплаты в нескольких размерах. Так, за 30 лет совместной жизни пары получат 30 тысяч рублей, за четыре десятка лет супружества – 40 тысяч, за 50 лет – 50 тысяч и т.д.

Предполагается, что выплата к юбилею будет распределяться между супругами в равных частях. Размер выплаты также будет индексироваться правительством РФ.

Срок совместной супружеской жизни будет исчисляться с даты последнего зарегистрированного брака и не суммируется при наличии нескольких брачных периодов между одними и теми же супругами. Право на получение выплаты к юбилею сохранится за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, произошедшей в год празднования юбилея.