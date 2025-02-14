Происшествия

Под Волгоградом «Нива» сгорела из-за утечки бензина

Происшествия 14.02.2025 11:33
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14.02.2025 11:33


14 февраля в Городище Волгоградской области произошёл пожар в частном жилом массиве. Как сообщает ИА «Высота 102», вблизи одного из гаражей загорелся легковой автомобиль «Нива». Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 06:53 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Гроссмана в рабочем посёлке Городище. Уже в 07:08 пожар был ликвидирован огнеборцами 65-й ПСЧ. В результате возгорания огнем уничтожены сгораемые элементы салона транспортного средства, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, по предварительной информации, причиной произошедшего стала утечка бензина. Топливо попало на раскалённые элементы выхлопной трубы, из-за чего пламя быстро распространилось по автомобилю.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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