РИА Новости: жилой дом оцепили в Волгограде из-за обломков БПЛА

Пострадавший в результате падения обломков БПЛА на юге Волгограда получил легкие ранения, передает V102.RU.

- Легкое ранение. Угрозы жизни нет, - сообщили информагентству в комитете здравоохранения региона. - Пострадавший в настоящее время находится в больнице. Сегодня будет под наблюдением. Выписка планируется завтра.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что мужчина поранился осколками стекла, которое разбилось в результате падения обломков БПЛА на многоэтажку. Возле многоквартирного дома, куда упали обломки, выставлено оцепление. Их исследуют.

На месте происшествия дежурят сотрудники полиции и МЧС.

Напомним, что ночью 15 февраля над территорией Волгоградской области силами ПВО было ликвидировано 17 украинских БПЛА. По официальным данным, в результате пострадал один человек. Обломки упали на кровлю жилого дома и на автомобиль. Также в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно ликвидировано.

МЧС подготовило памятку жителям региона о том, как вести себя в случае атаки БПЛА и обнаружении их обломков.

Фото из архива V102.RU