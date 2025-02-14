В Волгограде пройдет благотворительный «Медвежий забег»

Общество 14.02.2025 21:31
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14.02.2025 21:31
В ЦПКиО Волгограда завтра, 15 февраля, пройдет благотворительный забег, посвященный медведям, питомцам зооцентра «Дино». Как рассказали ИА «Высота 102» в организации, старт забега состоится в 14-00 ч.
Организаторы пообещали привезти на благотворительное мероприятие лисичек. А каждому участнику - заряд энергии, кусочек пиццы и билет на большой автодром от парка.
Забег – бесплатный для участников. А в подарок мишкам волонтеры с удовольствием примут крупы (гречку, рис, овсянку), овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мясо, рыбу, а также пожертвования.
Мероприятие приурочено к периоду, когда медвежата появляются на свет в дикой природе. Когда родились питомцы «Дино», неизвестно. У животных, попавших в зооцентр, была тяжелая судьба. Их держали в невыносимых условиях для зарабатывания денег. Поэтому волонтеры сами придумали им дни рождения. Поэтому завтра будут праздновать 2 года Мишке, 3 - Бэрри, а самому взрослому питомцу Сане – 24.
Фото зооцентра «Дино» t.me
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