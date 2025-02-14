



В Волгограде на короткий срок приостановлен прием пациентов в два отделения ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7». Волгоградцев с травмами и нуждающихся в хирургической помощи доставляют в настоящее время в другие лечебные учреждения на территории областного центра.

Как поясняют в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области, помощь волгоградцам в больнице №7 продолжает оказываться в штатном режиме.

– Больница работает штатно на основании внутренней документации, маршрутизация пациентов по данным профилям на территории Волгограда и области осуществляется в полном объёме, – прокомментировали в облздраве. – Работа отдельных отделений по экстренным показаниям в полном объёме будет возобновлена на следующей неделе после завершения организационных мероприятий.

Предположительно, к полноценной работе больница №7 вернется уже к следующему четвергу, то есть до 20 февраля.