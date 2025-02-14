



В Волгограде местный житель после употребления наркотиков сел за руль иномарки. Когда же его машина привлекла внимание сотрудников ГИБДД, он оказал им сопротивление. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области 14 февраля, решением суда ему назначили 10 суток ареста.

Как следует из материалов, составленных по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), 16 января 2025 года Константин К. управлял автомобилем Hyundai и был остановлен полицейскими возле одного из домов в Дзержинском районе. При задержании 38-летний мужчина оказал сопротивление инспекторам ГИБДД.

– Ввиду выявления сотрудниками ГИБДД у водителя явных признаков опьянения, ему было предложено пройти процедуру освидетельствования. В ГБУЗ «ВОКОНД» медицинскими работниками установлено потребление мужчиной запрещенных наркотических веществ. По данному факту в отделе полиции в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе волгоградских судов.

Составленные в отношении волгоградца материалы были рассмотрены судебным участком №82. Волгоградец не стал отпираться, раскаялся и пояснил, что отмечал перед задержанием свой День рождения, впервые тогда употребив наркотики.

Судебное решение не вступило в силу, и ступивший на сколький путь Константин его может обжаловать.