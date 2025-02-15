Волгоградка отдала 4,6 миллиона сбережений первому встречному

Личных накоплений в размере 4,6 миллиона рублей в один день лишилась жительница Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина поверила незнакомцу, который связался с ней в мессенджере.

- Представляясь сотрудником правоохранительных органов, под предлогом аннулирования кредитов, ранее оформленных третьими лицами, мошенническим путем убедил жертву перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в Главке.

Аферист назвал женщине номер счета, куда она перевела свои сбережения, фактически первому встречному.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.