Происшествия

Волгоградка отдала 4,6 миллиона сбережений первому встречному

Происшествия 15.02.2025 10:09
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15.02.2025 10:09

Личных накоплений в размере 4,6 миллиона рублей в один день лишилась жительница Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина поверила незнакомцу, который связался с ней в мессенджере. 

- Представляясь сотрудником правоохранительных органов, под предлогом аннулирования кредитов, ранее оформленных третьими лицами, мошенническим путем убедил жертву перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в Главке.

Аферист назвал женщине номер счета, куда она перевела свои сбережения, фактически первому встречному.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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