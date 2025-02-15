Губернатор Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении ночью, 15 февраля, силами противовоздушной обороны массированной атаки БПЛА в регионе.
- БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано, - сообщил губернатор. - Отмечу, что все профильные службы продолжают нести дежурство и оперативно реагировать на ситуацию, проводить все необходимые мероприятия по ликвидации последствий падения обломков БПЛА.