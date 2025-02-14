Общество

«Говорили, нет денег»: обращение в СК за день изменило жизнь тяжелобольной супруги участника СВО

Общество 14.02.2025 18:09
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14.02.2025 18:09


В Волгограде молодая женщина оказалась в отчаянной ситуации из-за невыдачи ей жизненно важных лекарств. В связи с выявленным у нее тяжелым заболеванием ежемесячно волгоградка была вынуждена принимать дорогостоящие препараты, но до недавних пор это было невозможно – денег в семье не хватало, а в аптеках заявляли, что прописанного препарата нет в наличии. В итоге с вопросом жизни и смерти женщина была вынуждена обратиться в Следственный комитет. 



Как сообщили в пресс-службе СК России, семь долгих месяцев Елена с упорством боролась с бюрократией. Письма, обращения в различные инстанции и суды не приносили результата. 

– В комитете здравоохранения мне говорили, что нет денег в бюджете. Также говорили, что ведутся закупочные мероприятия, – рассказала Елена. 

После обращения жительницы Волгограда спустя несколько дней её пригласили на личный прием в Центральный отдел по Волгограду СУ СК России, где она смогла рассказать о своей проблеме. Здесь её внимательно выслушали и поддержали. Более того, в тот же день руководитель отдела Владимир Суров встретился с представителями комитета здравоохранения Волгоградской области, которые оперативно нашли необходимые средства на закупку препаратов. 


Найти препараты, в которых волгоградке отказывали более полугода, после визита в Следком, представители облздрава смогли в тот жен день. Сообщение с радостным известием молодая женщина сразу же отправила Владимиру Сурову. Как уточняют в СК СКР, Елене гарантировано приобретение этих медикаментов и в дальнейшем. 

– От всего сердца хочу выразить благодарность Следственному комитету за решение проблемы с лекарственным обеспечением. Спасибо за честность, отзывчивость и профессионализм, – теперь уже без тревоги за будущее говорит волгоградка. 

Как уточнила Елена, уже год ее супруг находится в зоне СВО, и она, страдая от тяжелого недуга, вынуждена в одиночестве воспитывать дочь. Муж Елены записал обращение в адрес главы СКР Александра Бастрыкина: 

– Александр Иванович, благодаря помощи волгоградского следственного комитета, проблема была решена всего лишь за один день. Спасибо, Ваша помощь и поддержка дает нам уверенность в завтрашнем днем, – с такими словами участник СВО обратился к главе СКР. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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