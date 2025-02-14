Общество 14.02.2025 16:42
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14.02.2025 16:42
В рабочем поселке Елань Волгоградской области 15 февраля простятся с Николаем Резяпкиным, который числился пропавшим без вести, а потом был признан погибшим по судебному решению. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Сердце Елани», Николаю Резяпкину было 30 лет. Он отправился в зону СВО добровольцем в феврале 2023 года. Служил оператором отделения огневой поддержки. Весточки о себе присылал, хоть и не часто. Однако уже в марте того же года перестал выходить на связь и попал в списки пропавших без вести.
Родные Николая долгое время безуспешно разыскивали мужчину. А весной прошлого года Еланский районный суд признал Николая погибшим. Родители мужчины тяжело переживали, что не могут похоронить своего сына. Но пошли на этот шаг ради своей внучки. Ее мать лишили родительских прав и ребенок находился в социальном центре. После вступления в законную силу решения суда Вячеслав Резяпкин с супругой оформили опекунство над девочкой и забрали ее домой.
И вот спустя почти год у убитых горем родителей воина появилась возможность попрощаться с любимым сыном и предать его останки земле. Как оказалось, Николай погиб 8 марта 2023 года – его БМП подорвался недалеко от села Невельское. Все это время его останки разыскивали с помощью образцов ДНК, сданных родителями, пока они не совпали с найденными останками.
Коллаж V102.RU
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