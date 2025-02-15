Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

В аэропорту Волгограда возобновился прием и выпуск самолетов после ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, передает V102.RU.
- В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 07:19 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщил представитель Росавиации.
Напомним, что ночью 15 февраля над территорией Волгоградской области силами ПВО было ликвидировано 17 БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров в свою очередь отметил, что в ходе отражения массированной атаки пострадавших нет. В результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно локализовано и ликвидировано.
Фото из архива V102.RU