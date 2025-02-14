Общество

В Волжском похоронили экс-директора трубного завода Елену Благову

Общество 14.02.2025 19:41
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14.02.2025 19:41


Проститься с экс-руководителем Волжского трубного завода Еленой Благовой пришли сотни людей. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области,  13 февраля состоялась гражданская панихида по ушедшей из жизни два дня назад 66-летней Елене Благовой — экс-управляющего директора Волжского трубного завода.
Прощание с экс-руководителем состоялось в холле первого этажа предприятия. Проводить в последний путь единственную в России женщину – руководителя металлургического предприятия пришли сотни человек: заводчане, топ-менеджеры ТМК и представители исполнительной власти города и региона. Похоронили Елену Благову на кладбище № 2 города Волжского.
Справка. Елена Благова по образованию была металлургом, начинала трудовой путь на Златоустовском металлургическом заводе лаборантом, а затем возглавила финансовый отдел предприятия.
В 2002 году перешла на работу  директором по финансам и экономике Волжского трубного завода. В 2004 году ее назначили первым заместителем управляющего директора завода, а в 2007-2013 годах она занимала должность управляющего директора ВТЗ.
С 2013 года Елена Евграфовна была заместителем генерального директора ТМК по специальным и новым проектам.
Фото администрации Волжского t.me



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