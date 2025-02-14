Общество

В Волгограде ЦПКиО пополнится сотнями деревьев, кустарников и цветов

Общество 14.02.2025 19:25
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14.02.2025 19:25


В Волгограде Центральный парк культуры и отдыха расцветёт по-новому. Как сообщает ИА «Высота 102», уже этой весной здесь запланирована высадка сотен новых растений, в числе которых как деревья, так и кустарники и многолетние цветы.

- 2025 год будет посвящен разноуровневому озеленению. В существующих клумбах появятся многолетние цветы, парковые активности дополнятся «висячими» садами – на кровлях входных групп экстрим-объектов «Мельница», «Седьмое небо», «Башня свободного падения» будут «разбиты» сады с растениями, - рассказали в пресс-службе парка.

В планах специалистов и обустройство полюбившихся волгоградцам живописных фитостен, где вертикально размещаются цветы.

На территории детского бассейна «Лагуна» будут высажены лжеакации Тортулоза.

В 2024 году к ЦПКиО был присоединён парк «Дружба: Волгоград – Баку». Теперь специалистам предстоит уделить внимание и этому месту отдыха. В частности, здесь запланирована прокладка нового водопровода. Благодаря обустройству поливной линии здесь будет увеличена площадь озеленения, за счёт высадки лилейников, деревьев, а также установки каменных кашпо с растениями.

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