



15 февраля в Волгоградской области стартует приём заявок от участников СВО, желающих пополнить кадровый резерв региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеранам боевых действий необходимо до 25 марта заполнить анкету на специальном сайте.

На первом этапе программы «Сталинградский призыв» к претендентам предъявляется лишь требование о наличии высшего или средне профессионального образования.

С 25 по 27 марта начнётся второй этап, в рамках которого прошедшим регистрацию предстоит принять участие в онлайн-тестировании.

Третьим этапом станет собеседование. Его с 21 апреля по 16 мая проведут сенатор РФ Сергей Горняков, депутаты регионального парламента, а также представители органов исполнительной власти и общественники.

Прошедшие финальный отбор с 1 июня 2025 года будут зачислены в Волгоградский институт управления по специальной образовательной программе. Переобучение ветераны будут проходить в течение года.

Как уточнили ИА «Высота 102» в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, по итогам обучения участники программы будут трудоустроены на должности в органах власти и хозяйствующих субъектах. Во время обучения и прохождения стажировки бойцы будут находиться под личном патронажем заместителей главы региона.

Напомним, программа «Сталинградский призыв» была анонсирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 2 февраля 2025 года. Она стала продолжением федеральной инициативы «Время героев», которая подразумевает создание социальных лифтов для инициативных и неравнодушных участников СВО, готовых помочь родине не только на передовой, но и с решением проблем в обычной, гражданской жизни.

Фото из архива ИА «Высота 102»