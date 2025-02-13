В СФР рассказали о праве волгоградцев-предпенсионеров на выплаты

В текущем году право на получение в Волгоградской области единовременной выплаты пенсионных накоплений имеют 60-летние мужчины и 55-летние женщины.

Исключение составляют волгоградцы, которые получают такое право вне зависимости от возраста, так как вышли на пенсию досрочно.

В 2024 году единовременную выплату средств пенсионных накоплений в Волгоградской области получили 17 493 человека.

Напомним, что пенсионные накопления находятся на индивидуальных счетах в СФР или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). С 1 июля 2024 года право на единовременную выплату определяется в зависимости от суммы накоплений и прожиточного минимума пенсионера. Накопительную пенсию единовременной выплатой можно получить, если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера.

Так, к примеру, если сумма пенсионных накоплений составляет 250 000 рублей, то ее надо разделить на 270 месяцев (это количество месяцев установлено законодательством на 2025 год): 250000 / 270 = 925,92.

Получившаяся сумма меньше, чем 1525 (10% от прожиточного минимума пенсионера — 15250 рублей), поэтому гражданин может рассчитывать на выплату средств пенсионных накоплений в размере 250 000 рублей одним платежом.

Сумму пенсионных накоплений можно узнать в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР, которую можно получить на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области, в МФЦ или в своем НПФ.

Выплата назначается на основании заявления гражданина, которое нужно подать тому страховщику, который формирует его пенсионные накопления.