Путин наградил волгоградского чиновника, механизатора и бизнесмена





Владимир Путин наградил трех жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента, Евгений Кучерявенко, руководитель представительства Волгоградской области в Москве получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое же наградой отмечен известный волгоградский строитель Александр Назаров — руководитель Ассоциации «Торгово-промышленная группа «БИС». Владимир Путин наградил трех жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента, Евгений Кучерявенко, руководитель представительства Волгоградской области в Москве получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое же наградой отмечен известный волгоградский строитель Александр Назаров — руководитель Ассоциации «Торгово-промышленная группа «БИС».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручается за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством.Президент отметил также Юрия Юрепина, механизатора крестьянско-фермерского хозяйства медалью «За труды по сельскому хозяйству». Эта награда вручается за заслуги в развитии сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, за подготовку высококвалифицированных специалистов, научную и иную деятельность, направленную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, достижение высоких производственно-экономических показателей, внедрение прогрессивных технологий и методов работы.