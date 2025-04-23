Общество

Радугу после града сняли в Камышине

Общество 23.04.2025 21:01
0
23.04.2025 21:01


В Камышине Волгоградской области сегодня, 23 апреля, прошел град. Как сообщает ИА «Высота 102», град сопровождался сильным ливнем, грозой, молнией  и ветром. После этого на небе появилась радуга. 
Напомним, сегодня град выпал также в Светлоярском районе. Подписчики сообщают о граде и в Николаевском районе. Неблагоприятные погодные условия в Волгоградской области ранее прогнозировало МЧС.
Скриншот видео Подсмотрено Камышин VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.04.2025 20:44
Общество 23.04.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 20:15
Общество 23.04.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 18:45
Общество 23.04.2025 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 17:51
Общество 23.04.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 17:47
Общество 23.04.2025 17:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2025 17:14
Общество 23.04.2025 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 16:43
Общество 23.04.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 16:33
Общество 23.04.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 16:26
Общество 23.04.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 15:58
Общество 23.04.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 15:56
Общество 23.04.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2025 15:18
Общество 23.04.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 14:39
Общество 23.04.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 14:38
Общество 23.04.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2025 14:32 Реклама
Общество 23.04.2025 14:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:25
Дизтопливо в Волгоградской области подорожало на 2 копейкиСмотреть фотографии
21:01
Радугу после града сняли в КамышинеСмотреть фотографии
20:44
Путин наградил волгоградского чиновника, механизатора и бизнесменаСмотреть фотографии
20:15
«Воинский эшелон» 24 апреля сделает первую остановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:52
Коррупционный скандал в Котово: за взятку задержан замглавы города Борис ТареевСмотреть фотографии
19:11
Суд отправил в СИЗО волгоградца, ударившего ножом в шею свою пассиюСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
«Забирайте, с ним всё хорошо»: волгоградцу отдали полуживого отца после обследования в больнице №25Смотреть фотографии
17:51
Над лесами Волгоградской области распылят ядовитое облакоСмотреть фотографии
17:47
Мастер-класс по росписи сумок-шоперов провели для жителей Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
17:14
Новым почетным гражданином Волгограда стал 97-летний ветеран Виктор ТупиковСмотреть фотографии
16:59
Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:43
Обещанный МЧС град обрушился на район Волгоградской области: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Движение судов по Волге перекроют между Заволжьем и ВолгоградомСмотреть фотографии
16:31
Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствияСмотреть фотографии
16:26
«Мы проклятые?» Жители поселка под Волгоградом умоляют открыть сетевой магазинСмотреть фотографии
15:58
В МЧС предупредили волгоградцев о ливнях с градом 23 и 24 апреляСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы чаще читают детективы, фэнтези и любовные романыСмотреть фотографии
15:23
Командиры записали умершего от ран участника СВО в «сердечники»Смотреть фотографии
15:18
Школы Волгограда не станут закрывать из-за приезда Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом участковый врезался в дом на изъятом мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде пациенты больницы показали страшный туалет с «обгрызенными» подоконникамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Депутаты «перекрыли кислород» алкомаркетам в регионе РоссииСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в маеСмотреть фотографии
13:04
В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавромСмотреть фотографии
12:58
Масштабный фестиваль духовых оркестров пройдет в Волгограде в начале маяСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение двух трамваевСмотреть фотографии
12:45
Жителей Волжского пугают закрытием автобусовСмотреть фотографии
11:35
Волгоградский облсуд передал участникам СВО бензопилы и сварочные аппаратыСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидкамиСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский предприниматель изготовил 115 кг нелогичного жирного маслаСмотреть фотографии
 