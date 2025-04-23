Радугу после града сняли в Камышине

Общество 23.04.2025 21:01
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23.04.2025 21:01
В Камышине Волгоградской области сегодня, 23 апреля, прошел град. Как сообщает ИА «Высота 102», град сопровождался сильным ливнем, грозой, молнией и ветром. После этого на небе появилась радуга.
Напомним, сегодня град выпал также в Светлоярском районе. Подписчики сообщают о граде и в Николаевском районе. Неблагоприятные погодные условия в Волгоградской области ранее прогнозировало МЧС.
Скриншот видео Подсмотрено Камышин VK.com
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