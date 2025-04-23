В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавром





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартовали подготовительные работы по созданию музея археологии под открытым небом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, новая интерактивная площадка появится рядом с крытым автодромом.

На территории музея установят фигуры трицератопса, анкилозавра, дилофозавра и других. Высота динозавров составит от 4 метров. Также здесь расположатся интерактивные площадки для археологических раскопок, где юные ученые смогут найти окаменелости со скелетом динозавра и собрать собственный экспонат.

Предполагается, что территория станет местом для проведения лекториев и экспозиций при поддержке научных сообществ региона.

Фото: ЦПКиО Волгограда