



Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства, производитель чудесным образом произвел из небольшого количества 72,5% масла 115 килограммов продукта большей жирности.

- Уполномоченным лицом на площадке предпринимателя при оформлении эВСД внесены недостоверные сведения о подконтрольном товаре, использованном в качестве сырья. По данным системы из 5 кг сливочного масла 72,5 % изготовлено сливочное масло 82,5 % в количестве 115 кг, что фактически невозможно. Кроме того, с аналогичными нарушениями были оформлены ещё 22 производственных документов, - пояснили в ведомстве.

По факту нарушения права уполномоченного лица оформлять производственные сертификаты ограничены. Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.