Движение судов по Волге перекроют между Заволжьем и Волгоградом





В период с 1 по 9 мая на Волге остановят движение судов из-за ремонтных работ на высоковольтной линии. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ограничения вводятся на участке 2544,4 километра основного судового хода реки Волги – в двух километрах от моста через Волгу.

На участке в районе гостиницы «Турист» будут нести дежурство Государственная инспекция по маломерным судам МЧС, а также линейное управление МВД на транспорте.

– Работы будут проводиться в несколько этапов, включающих технологический процесс протяжки грозотроса и высоковольтного провода фазы. Для этих целей по всей ширине реки от берега до берега будет натянут технологический трос на высоте 1 метра от поверхности воды. В целях обеспечения безопасности в период производства работ спланировано временное ограничение для движения всех типов судов, – уточнили в пресс-службе МЧС по региону.





На время работ судоводителей призывают не строить маршруты передвижения по указанному участку реки Волга в период проведения монтажных работ.