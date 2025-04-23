«Воинский эшелон» 24 апреля сделает первую остановку в Волгоградской области

Общество 23.04.2025 20:15
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23.04.2025 20:15
Завтра ретропоезд «Воинский эшелон» сделает первую остановку в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, он прибудет на станцию Котельниково 24 апреля в 10-00 ч. Всего с 24 апреля по 11 мая ретропоезд «Воинский эшелон», посвященный 80-летию Победы, сделает 14 остановок на станциях волгоградского региона:
- ст. Котельниково – 24 апреля в 10:00;
- ст. Жутово – 24 апреля в 16:00;
- ст. Сарепта – 25 апреля в 11:00;
- ст. Донская – 26 апреля в 10:00;
- ст. Арчеда – 28 апреля в 10:00;
- ст. Себряково – 28 апреля в 15:00;
- ст. Филоново – 29 апреля в 10:00;
- ст. Урюпино – 30 апреля в 10:00;
- ст. Алексиково – 30 апреля в 15:00;
- ст. Им. Максима Горького – 6 мая в 10:00;
- ст. Волжский – 7 мая в 10:00;
- ст. Волгоград-1 – 8 мая в 11:30;
- ст. Петров Вал – 11 мая в 10:00;
- ст. Камышин – 11 мая в 15:00.
Всего с 17 апреля по 19 мая ретропоезд «Воинский эшелон» в честь 80-летия Победы посетит 27 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Напомним, в составе ретропоезда - паровозы, платформы с техникой времен Великой Отечественной войны, танки, бронеавтомобиль, вагон-музей и сценическая площадка.
Фото Приволжской железной дороги
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