Мастер-класс по росписи сумок-шоперов провели для жителей Тракторозаводского района

В Волгограде в инновационном пространстве «ДерзайКлуб» прошел мастер-класс по росписи сумок-шоперов, в котором приняли участие жители Тракторозаводского района.

В ходе мастер-класса каждый участник нашёл способ выразить себя – простые холщовые сумки в руках волгоградцев превращались в настоящие арт-объекты.

– Я сначала сомневалась, получится ли у меня что-то стоящее… А потом увлеклась так, что забыла про всё! Это не просто мастер-класс – это арт-терапия какая-то, – поделилась эмоциями участница творческого мероприятия.

Мастер-класс объединил совершенно разных людей. Здесь были и дети, и молодые мамы, и люди с ограниченными возможностями – все трудились с вдохновением и полной отдачей.

Наталия Ганюшкина, специалист по работе с коллективами ДК Тракторозаводского района, отметила:

– Участники были в восторге. Кто-то впервые держал в руках кисточку, а кто-то делился своим опытом и вдохновлял других. Мы старались создать тёплую, дружескую атмосферу – и, судя по отзывам, у нас это получилось. Люди говорят, что в нашем «ДерзайКлубе» всегда очень уютно и интересно.

– Это было здорово! У меня теперь есть сумка, которую я расписала сама. Жду следующего мастер-класса! – рассказала еще одна гостья «ДерзайКлуба».

Подобные мероприятия не только раскрывают творческий потенциал, но и создают атмосферу поддержки, радости и живого общения.

Проект «ДерзайКлуб» реализует коллектив ДК Тракторозаводского района города Волгограда по итогам грантового конкурса «Устойчивые города», в котором он стал победителем и получил финансовую поддержку компании РУСАЛ. В рамках конкурса поддерживаются проекты, направленные на улучшение жизни в городах, где работают предприятия компании. Этот подход был заложен еще основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаска и остается ключевым направлением социальной ответственности бизнеса.