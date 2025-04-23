В МЧС предупредили волгоградцев о ливнях с градом 23 и 24 апреля





Жителей Волгоградской области предупредили о надвигающейся стихии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, непогода ожидается во второй половине дня 23 апреля.

- В период с 15:00 до 17:00 23 апреля и до конца 24 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 15-20 м/с, - уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Жителей региона просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и парковаться в безопасных местах