В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидками

Общество 23.04.2025 11:20
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23.04.2025 11:20
В марте в Волгограде новостройки покупали в среднем на 21% дешевле медианной цены, указанной в объявлении. Такие выводы сделали аналитики Яндекс Недвижимости, проанализировавшие стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже новостроек в российских мегаполисах и сравнившие ее с ценой при покупке недвижимости, передает V102.RU. В среднем по городам-миллионникам цена в объявлениях в первом квартале 2025 года была на 5% выше, чем в реальных сделках.
Квартиры по цене существенно ниже, чем в среднем в объявлениях, в марте покупали в Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Воронеже — здесь разница между ценой «квадрата» в объявлениях и сделках составляла 10 и более процентов.
Это связано в том числе с тем, что девелоперы стали более гибко подходить к ценообразованию в новых проектах и используют для привлечения клиентов скидки, специальные предложения и акции. Двелоперам и самим выгоднее предложить дисконт, чем держать нераспроданные остатки на балансе после ввода жилья в эксплуатацию, считают эксперты.
В Волгограде в марте 2025 года разница между ценой «квадрата» в объявлениях и сделках составила 21%. Такую динамику эксперты объясняют появлением большого количества объектов более высокобюджетного сегмента жилья, в том числе бизнес- и элит-класса. В марте в городе было заключено более трехсот договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью более 14 тыс. кв.м.
Фото V102.RU (архив)
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