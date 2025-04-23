Волгоградцы чаще читают детективы, фэнтези и любовные романы





К Всемирному дню книги читательские предпочтения жителей Волгоградской области стали предметом интереса аналитиков. По данным книжного сервиса, проанализированного цифровой экосистемой МТС, чаще всего волгоградцы читали книги в жанре детективов, фэнтези и любовные романы.

За год жители Волгоградской области в среднем провели в онлайн-библиотеке 1650 минут. Самый активный читатель успел прочесть за год 252 книги.

Наиболее популярным жанром у жителей Волгоградской области стал жанр детективов. Также в топ-5 вошли фэнтези, любовные романы, современная литература и фантастика. В топе по количеству прочтений — книга «Укрытие» от Хью Хауи, веб-новелла «Моя жизнь» от Yu Han-ryeo, «Дурная кровь» Роберта Гэлбрейта, книга Елены Рейн «Поверить в сказку».

В топ популярных авторов среди читателей из Волгоградской области вошли Дарья Донцова и Антон Павлович Чехов. Кроме того, популярны у волгоградцев и подкасты: Детское радио и DISGUSTING MEN.

Фото: архив V102.RU



