Над лесами Волгоградской области распылят ядовитое облако





В Волгоградской области с конца апреля стартует обработка лесных массивов химикатами для борьбы с вредителями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды, в связи с проведением работ на территориях лесничеств ограничат пребывание людей. Также будет запрещен въезд транспорта.

Согласно опубликованному документу, борьба с вредителями будет проводиться в Арчединском лесничестве с 15 мая по 5 июня включительно, в Быковском лесничестве с 25 апреля по 16 мая, в Иловлинском лесничестве с 10 мая по 31 мая, в Калачевском лесничестве с 10 мая по 31 мая.

Специалисты планируют истребить вредителя пилильщика. Общая площадь обрабатываемых массивов составит более 1000 гектаров.

За 10 дней до старта работ население должны предупредить руководители лесничеств. Дороги, ведущие в лесные массивы, будут перекрыты.