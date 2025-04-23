Общество

Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в мае

Общество 23.04.2025 13:14
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23.04.2025 13:14


В компании hh.ru поделились расчетами, когда выгоднее всего брать отпуск. Как рассказали ИА «Высота 102» эксперты, лучше всего это делать в том месяце, где большее количество рабочих дней, так как отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что, чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок.

В апреле 2025 года 22 рабочих дня,  с точки зрения размера отпускных выплат брать отпуск в этом месяце вполне выгодно. Более того, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете 3, а отдохнете целую неделю – с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года.

Иная ситуация с периодом с 5 по 7 мая. В мае 2025 года — 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало. Для сравнения, в июле и октябре 2025 года будет по 23 рабочих дня, в декабре – 22. Таким образом, если продлить майские праздники за счет 5-7 числа, можно потерять в деньгах.

Однако,  если оформить отпуск с 5 по 11 мая включительно, отпускные выплаты будут более внушительными – за полную неделю, а не только за три рабочих дня.

Но главное, решить для себя, что важнее – сэкономить дни отпуска или получить хорошие отпускные.

Фото V102.RU (архив)

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