В Волгограде с 1 по 3 мая пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «Кубок Сталинграда». Как сообщает V102.RU, на конкурс приедут музыканты из Луганска, Донецка, Барнаула, Якутии, Новосибирска, Самары, Воронежа и Екатеринбурга.

1 мая участники проведут выезды в шесть муниципальных образований области со своими концертными программами на тему «Музыка на фронтах Великой Отечественной войны». Почетными гостями фестиваля станут Пермский губернский оркестр и ансамбль Владимирских рожечников, которые выступят 1 и 2 мая в театре Царицынская опера и в Областном центре народного творчества.

Музыка военных лет также прозвучит 3 мая в 12:00 на Мамаевом кургане, а в 18:00 в амфитеатре пройдет заключительный гала-концерт.