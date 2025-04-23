Жителей Волжского пугают закрытием автобусов

Жители Волжского Волгоградской области не успели еще отойти от резкого повышения стоимости проезда с 35 до 50 рублей, как их шокировали объявлениями, которыми сейчас оклеены остановки общественного транспорта.

«Передвигайся по городу на муниципальных автобусах! Муниципальный автобус – твой автобус! Ты и жители Волжского являетесь его собственниками. Твой отказ от поездок на своем автобусе ведет к его закрытию! Нет пассажира – нет автобуса!», – такой текст размещен на листовках ярко-желтого цвета.

Волжане, между тем, весьма неоднозначно отнеслись к такой агрессивной рекламе общественного транспорта.

- Сначала цены до небес подняли, а теперь нас еще пугают, мол, не будете ездить на автобусах, их не будет? Кому такое в голову пришло? Начнем с того, что жители города не являются собственниками автобусов. А заставлять людей ездить на автобусах, это вообще без комментариев. Ну заставьте, попробуйте. Если это была шутка, то ее не поняли, - комментируют волжане.

Возможно, предполагают горожане, так в муниципальном предприятии отреагировали на призывы в соцсетях по возможности реже пользоваться автобусами и трамваями в знак протеста против повышения стоимости проезда до 50 рублей. Волжан призывают ходить пешком, пользоваться велосипедами и даже такси.

Напомним, ранее жители Волжского пожаловались главе СК РФ на чиновников, которые заломили цены за проезд в общественном транспорте, и попросили Александра Бастрыкина проверить их на предмет причастности к образованию финансовых проблем муниципального перевозчика, которые власти переложили на плечи волжан. По поручению председателя следственного комитета такая проверка началась.

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