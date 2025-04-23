Новым почетным гражданином Волгограда стал 97-летний ветеран Виктор Тупиков

Сегодня, 23 апреля, депутаты гордумы единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Волгограда» ветерану Великой Отечественной войны Виктору Тупикову, передает V102.RU.

Как сообщили в представительном органе власти, кандидатуру Виктора Владимировича предложило ветеранское сообщество города-героя. Прошедший войну ветеран удостоен этого почетного звания за отличие в боевых действиях, направленных на защиту Отечества, выдающиеся заслуги в области общественной деятельности и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Справка.

Виктор Тупиков родился 30 июля 1927 года в селе Красный Яр Молотовского района Сталинградской области. В 17-летнем возрасте был призван в армию, окончил курсы снайперов и был направлен в составе 332-го Гданьского стрелкового полка Внутренних войск МГБ для участия в боевых действиях против бандформирований ОУН в город Самбор. Победу 9 мая 1945 года Виктор Тупиков встретил в Карпатах, где выполнял очередное боевое задание. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР.

В 1979 году Виктор Тупиков вернулся в Волгоград после выхода в отставку. Работал в школе преподавателем истории и военного дела. Имеет правительственные награды.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области