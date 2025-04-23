Пациенты больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались на страшный санузел в хирургическом отделении, который, судя по состоянию, никогда не ремонтировался, передает ИА «Высота 102».

- Мы вынуждены пользоваться таким санузлом, потому что у нас нет выбора. Это сложно назвать туалетом и ванной. Тут полная антисанитария. Это явно не 21 век. Это пещерный век какой-то. Хочется спросить руководство: вам не стыдно? - возмущаются пациенты.





В качестве доказательств своих слов волгоградцы прислали в редакцию видео, на котором можно увидеть состояние санузла, о котором идет речь. Это же видео они разместили накануне и в соцсетях. В кадр попали обшарпанные стены и двери, «обгрызенный» подоконник, отваливающаяся плитка. Справедливости ради отметим, что мусора на полу в санузле нет.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству сообщили, что туалет в хирургическом отделении больницы №5 закрыли на срочный на ремонт.

- По информации администрации медицинского учреждения, санузел, фигурирующий в видео из соцсетей, закрыт на ремонт. Рядом находится отремонтированный туалет, учреждение просит своих посетителей и пациентов проявить терпимость, ремонтные работы выполняются поэтапно, - сообщили в облздраве.

Видео: читателей ИА «Высота 102»

Коллаж Алексея Костякова / ИА «Высота 102»