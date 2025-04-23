Происшествия

Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублей

Происшествия 23.04.2025 16:59
0
23.04.2025 16:59


Оперативники ГУЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе обысков в магазинах и в гаражных боксах местного бизнесмена изъяли нелегального товара на общую сумму более 11,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота в пресс-службе» регионального главка МВД, речь идет о контрафактных сигаретах. 

– В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 38-летнего индивидуального предпринимателя из Волгограда, торговавшего с мая 2024 года по февраль 2025 года немаркированной табачной продукцией в торговых павильонах на территории Красноармейского района, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  

По сведениям оперативников. волгоградец закупал нелегальные сигареты через популярный канал в сети Интернет и посредством транспортных компаний организовывал их доставку в Волгоградскую область.В общей сложности у предпринимателя изъяли 85 695 пачек табачных изделий.  

В отношении подозреваемого следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.  Фигуранту избрана мера  в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по данной уголовной статье – до шести лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.04.2025 14:47
Происшествия 23.04.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2025 13:41
Происшествия 23.04.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.04.2025 17:04
Происшествия 22.04.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.04.2025 15:21
Происшествия 22.04.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.04.2025 10:53
Происшествия 22.04.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 15:49
Происшествия 21.04.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 13:30
Происшествия 21.04.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 12:41
Происшествия 21.04.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 10:45
Происшествия 21.04.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 10:31
Происшествия 21.04.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 10:12
Происшествия 21.04.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2025 09:42
Происшествия 21.04.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2025 20:58
Происшествия 20.04.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2025 11:55
Происшествия 20.04.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2025 10:20
Происшествия 20.04.2025 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
Над лесами Волгоградской области распылят ядовитое облакоСмотреть фотографии
17:47
Мастер-класс по росписи сумок-шоперов провели для жителей Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
17:14
Новым почетным гражданином Волгограда стал 97-летний ветеран Виктор ТупиковСмотреть фотографии
16:59
Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:43
Обещанный МЧС град обрушился на район Волгоградской области: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Движение судов по Волге перекроют между Заволжьем и ВолгоградомСмотреть фотографии
16:31
Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствияСмотреть фотографии
16:26
«Мы проклятые?» Жители поселка под Волгоградом умоляют открыть сетевой магазинСмотреть фотографии
15:58
В МЧС предупредили волгоградцев о ливнях с градом 23 и 24 апреляСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы чаще читают детективы, фэнтези и любовные романыСмотреть фотографии
15:23
Командиры записали умершего от ран участника СВО в «сердечники»Смотреть фотографии
15:18
Школы Волгограда не станут закрывать из-за приезда Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом участковый врезался в дом на изъятом мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде пациенты больницы показали страшный туалет с «обгрызенными» подоконникамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Депутаты «перекрыли кислород» алкомаркетам в регионе РоссииСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в маеСмотреть фотографии
13:04
В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавромСмотреть фотографии
12:58
Масштабный фестиваль духовых оркестров пройдет в Волгограде в начале маяСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение двух трамваевСмотреть фотографии
12:45
Жителей Волжского пугают закрытием автобусовСмотреть фотографии
11:35
Волгоградский облсуд передал участникам СВО бензопилы и сварочные аппаратыСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидкамиСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский предприниматель изготовил 115 кг нелогичного жирного маслаСмотреть фотографии
10:46
Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо КазаниСмотреть фотографии
10:30
Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и ВьетнамаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде суд обязал УК «Сигма-Юг» избавить жильцов от комаров и крысСмотреть фотографии
09:58
Гособвинение запросило реальные сроки по делу об избиении пассажира автобуса и прохожегоСмотреть фотографии
09:52
Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерьюСмотреть фотографии
09:22
Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
08:52
Росприроднадзор взыскал с волгоградского «Комус» 6 миллионов экоплатежейСмотреть фотографии
 