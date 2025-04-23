Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублей





Оперативники ГУЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе обысков в магазинах и в гаражных боксах местного бизнесмена изъяли нелегального товара на общую сумму более 11,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота в пресс-службе» регионального главка МВД, речь идет о контрафактных сигаретах.

– В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 38-летнего индивидуального предпринимателя из Волгограда, торговавшего с мая 2024 года по февраль 2025 года немаркированной табачной продукцией в торговых павильонах на территории Красноармейского района, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сведениям оперативников. волгоградец закупал нелегальные сигареты через популярный канал в сети Интернет и посредством транспортных компаний организовывал их доставку в Волгоградскую область.В общей сложности у предпринимателя изъяли 85 695 пачек табачных изделий.

В отношении подозреваемого следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере. Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по данной уголовной статье – до шести лет лишения свободы.