



Коллектив Волгоградского областного суда доставил в штаб Народного фронта гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, для нужд военнослужащих были закуплены бензопилы, электрогенераторы и маскировочные сети.

– Судьи и сотрудники аппарата Волгоградского областного суда сердечно поздравили российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, с приближающимся Днем Победы, выразив искреннюю благодарность за службу Отечеству, преданность долгу и мужество, проявленное в защите интересов нашей страны, – пожелал коллектив суда.

Также судьи и сотрудники аппарата облсуда приобрели сварочные аппараты, углошлифовальные машины и наборы для выживания в лесу с арсеналом полезных инструментов.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области