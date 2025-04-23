Школы Волгограда не станут закрывать из-за приезда Путина и Лукашенко





В Волгограде 23 апреля днем получила распространение информация о возможном переводе на двухдневный дистант школ, расположенных в Центральном районе, из-за предстоящего международного форума. Однако, по данным пресс-службы мэрии, все образовательные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

– Нас сегодня предупредили, что в понедельник и вторник, возможно, детям придется остаться дома и в лучшем случае заниматься с учителями дистанционно, – сообщили родители учеников одной из школ, расположенных в центре Волгограда. – Якобы вопрос должен решиться сегодня в течение дня.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Здесь со ссылкой на городской департамент образования оперативно пояснили, что обсуждаемые горожанами слухи не соответствует действительности.

– Закрытие школ не планируется, – заверили в администрации.

Напомним, что международный форум, в котором планируют принять участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, будет проходить в Волгограде два дня – с 28 по 29 апреля. Жителей и гостей Волгограда уже предупредили, то в эти два дня будет ограничено посещение Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва».