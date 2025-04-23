Общество

«Мы проклятые?» Жители поселка под Волгоградом умоляют открыть сетевой магазин

Общество 23.04.2025 16:26
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23.04.2025 16:26


Жители поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области не знают, как заманить к себе в населенный пункт сетевые магазины. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в Кузьмичах проживает 2300 жителей, из них около 600 пенсионеров. При этом в поселке отсутствует сетевой магазин и аптечный пункт. Людям, в том числе женщинам с маленькими детьми, приходится ездить или в соседний поселок – Опытную станцию, или в город, чтобы купить необходимые лекарства и продукты, так как в частных магазинах цены многократно завышены. 
- На той же Опытной станции есть целых два сетевых магазина и аптека. Но мы же какие-то проклятые. Помещение для магазина и аптеки в Кузьмичах есть. Собственник его недавно отремонтировал и готов предложить ритейлерам для размещения магазинов типа «Магнита», «Пятерочки» или «Чижика». Но пока ничего не получается. Не знаем уже, кого просить и кому писать, - делятся жители поселка. 
В администрации Кузьмичевского сельского поселения о данной проблеме знают. 
- Мы даже земельный участок под размещение аптеки сформировали. Однако заявлений по вопросу заключения договора аренды участка так и не поступили, - пояснили в сельском поселении. 
Что касается сетевых магазинов, то собственник одного из помещений провел предварительные переговоры с представителями АО «Тандер» и Группы X5. Ритейлеры подтвердили определенный интерес к открытию на территории поселка Кузьмичи своего магазина, но пока не дали согласия. 
- Это связано с отсутствием результатов рассмотрения УФАС антимонопольных правил и требований, установленных Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в отношении этих организаций на 2025 год. По результатам рассмотрения будет решен вопрос о наличии или отсутствии возможности открытия сетевого магазина, - добавили в администрации. 
Так что пока жителям приходится ждать у моря погоды и завидовать жителям соседнего поселка, у которых есть выбор, в каком магазине делать покупки. 

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