Происшествия

В Волжском инспекторы ГАИ назвали виновника смертельного ДТП на ул. Паромной

Происшествия 12.02.2025 10:07
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12.02.2025 10:07


11 февраля в Волжском произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», жуткая авария случилась вечером на участке проезжей части у городского кладбища №2.



- Водитель, управляя Volkswagen Tiguan, двигаясь по ул. Паромная в направлении ул. Заволжской, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомобилем «ВАЗ-2110», - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным полицией кадрам, столкновение произошло на большой скорости. В результате ДТП автомобиль «ВАЗ» искорёжило до неузнаваемости. Находящийся в салоне водитель от полученных травм скончался на месте. Выжила только пассажирка легкового автомобиля. Женщина была госпитализирована прибывшими на место медиками.

Отметим, в настоящее время по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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