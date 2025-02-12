В Волжском инспекторы ГАИ назвали виновника смертельного ДТП на ул. Паромной





11 февраля в Волжском произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», жуткая авария случилась вечером на участке проезжей части у городского кладбища №2.







- Водитель, управляя Volkswagen Tiguan, двигаясь по ул. Паромная в направлении ул. Заволжской, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомобилем «ВАЗ-2110», - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным полицией кадрам, столкновение произошло на большой скорости. В результате ДТП автомобиль «ВАЗ» искорёжило до неузнаваемости. Находящийся в салоне водитель от полученных травм скончался на месте. Выжила только пассажирка легкового автомобиля. Женщина была госпитализирована прибывшими на место медиками.

Отметим, в настоящее время по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области