Центральный районный суд Волгограда вынес приговор еще 4 участникам преступной группы, которая почти 10 лет назад поставила на поток мошенническую схему с автостраховками. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на этот раз перед судом предстали четверо руководителей подразделений ООО «Верный выбор» и аффилированных организаций, специализирующихся на оказании услуг в сфере автострахования.

- В зависимости от роли и степени участия каждого, обстоятельств совершения преступлений, данных о личности виновных и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчин к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщила Черединина.

После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Вину они не признали.

Установлено, что в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимые взыскивали со страховых компаний ущерб за фиктивные ДТП. Таким образом, они похитили более 15 миллионов рублей. Еще около 2,5 миллиона рублей было похищено путем оформления участниками организованной группы, т.н. аварийными комиссарами, фиктивных извещений о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях («европротоколов»).

Ранее, как напомнили в прокуратуре региона, более 100 участников и членов организованной группы уже были привлечены к уголовной ответственности за мошеннические действия. Уголовное дело в отношении остальных 5 участников и руководителей организованной группы в настоящее время находится на рассмотрении в Центральном районном суде. В их числе, как сообщалось ранее, бывшие депутаты Волгоградской городской думы Федор Литвиненко, Евгений Щур и Алексей Зверев. Они обвиняются в организации преступного сообщества (ч.2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве и мошенничестве в сфере страхования в составе организованной группы в крупном размере (ч.4 ст. 159 и ст.159.5 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданским делам (ч.1 ст. 303 УК РФ), подделке официальных документов (ч.1 ст.327 УК РФ).

Фото: прокуратуры Волгоградской области