



7 февраля в Центральном районе Волгограда произошло столкновение легкового автомобиля и велосипедиста. Как сообщает ИА «Высота 102», участники дорожного движения не смогли разминуться на пустом шестиполосном участке проспекта Ленина. Момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 13:00 напротив дома №44 по пр. Ленина произошло столкновение автомашины «ВАЗ-2114» и электровелосипеда Kugoo, - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль пытался выехать из парковочного кармана, однако не заметил стремительно приближающегося велосипедиста. Последний, в свою очередь, также не успел отреагировать.

В результате от сильнейшего удара ВАЗ выбил велосипед в сторону, при этом сам велосипедист по инерции улетел вперёд, ударившись спиной об асфальт и очутившись прямиком перед колёсами легкового автомобиля. Лишь благодаря стечению обстоятельств машина не переехала мужчину.

Отметим, по информации правоохранителей, велосипедист был травмирован. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать пострадавшего в одну из ближайших больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области