В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобиль

Происшествия 04.10.2025 12:33
Происшествие случилось сегодня, 4 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. По сообщению очевидцев, вспыхнул припаркованный около многоэтажки на улице маршала Еременко автомобиль. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о происшествии поступила в 10-18 ч.

Огонь объял автомобиль полностью. Пожар удалось ликвидировать в 10-26 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина – короткое замыкание в моторе.

Скриншот видео ДТП и ЧП Волгоград t.me

