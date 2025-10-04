В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобиль

Происшествие случилось сегодня, 4 октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. По сообщению очевидцев, вспыхнул припаркованный около многоэтажки на улице маршала Еременко автомобиль. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о происшествии поступила в 10-18 ч.
Огонь объял автомобиль полностью. Пожар удалось ликвидировать в 10-26 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина – короткое замыкание в моторе.
Скриншот видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
