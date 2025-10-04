Эпидемия XXI века? Волгоградский врач-психиатр рассказала о приросте пациентов с паническими атаками





Сердце бьется так сильно, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди, дыхание становится все чаще, по телу пробегает дрожь, а в голове зарождается отчетливый страх смерти. При появлении таких грозных симптомов многие пациенты подозревают у себя самое серьезное заболевание и мгновенно звонят в скорую помощь. Но, переживая подобные приступы вновь, замечают печальную тенденцию и узнают реальный диагноз – панические атаки. Правда ли, что в последние годы пациентов с этим заболеванием становится все больше? Оправдано ли звание панических атак, как новой эпидемии XXI века? И реально ли расстаться с неконтролируемой тревогой навсегда? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» поговорили с врачом-психиатром, психотерапевтом Татьяной Переходновой.

Причин появления панических атак может быть немало – от наследственности и травматического жизненного опыта до хронического стресса.

- Паническая атака – это острый эпизод выраженной тревоги, который сопровождается яркими вегетативными и эмоциональными проявлениями. Человек ощущает учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, дрожь, головокружение, чувство нереальности происходящего, страх смерти или потери контроля. Для самого пациента переживание абсолютно реально и зачастую воспринимается, как угроза жизни, - рассказывает ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ. – С первого раза распознать паническую атаку бывает сложно, и многие обращаются в скорую помощь, предполагая у себя инфаркт или другую серьёзную патологию. Именно поэтому важна профессиональная диагностика, которая позволяет подтвердить психическое происхождение симптомов.





Единожды столкнувшись с панической атакой, горожане с тревогой и опаской ждут ее повторения. Именно это томительное и нервное предвкушение, отмечает врач-психиатр, нередко приводит к «внеплановым» проявлениям болезни.

- У одних пациентов атаки возникают раз в несколько месяцев, у других – несколько раз в неделю. Нередко у людей формируется так называемое «ожидание атаки», которое усиливает не только частоту, но и выраженность симптомов, - комментирует эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов». – Если говорить о ситуации в целом, то в последнее время мы действительно наблюдаем рост обращаемости с симптомами панических атак. Термин «эпидемия XXI века» скорее метафора, однако он отражает общий тренд: условия жизни действительно изменились и стали более стрессогенными.

Несмотря на то, что панические атаки могут долго сохранять свое инкогнито и скрываться под разными масками, все чаще волгоградцы распознают их самостоятельно – еще до визита к врачу.

- В последнее время люди действительно становятся более информированными. Если раньше они приходили к врачу с жалобами на «сердце», «дыхание", «головокружение», то сейчас говорят уже прямо: «У меня панические атаки», - констатирует Татьяна Переходнова. – Это отражает изменение в обществе – доступность информации и активное обсуждение психического здоровья в публичном пространстве. С одной стороны, это облегчает диагностику и работу с пациентом, с другой – требует осторожности. Ведь нам очень важно отличить реальную паническую атаку от других состояний. И, конечно же, не ограничиться самодиагностикой.





Для людей, которых неконтролируемая тревога буквально загоняет в тупик, есть хорошие новости. При правильном лечении панические атаки могут отступить. Правда, для сохранения ремиссии жизнь пациента должна встать на новые рельсы.

- Когнитивно-поведенческая терапия учит пациента не только распознавать, но и менять автоматические мысли и поведение в момент атаки, - отмечает врач-психиатр. – В некоторых случаях людям назначают препараты – антидепрессанты и анксиолитики. В результате в большинстве случаев мы добиваемся стойкой ремиссии. Однако при сочетании факторов риска – например, регулярных стрессов, перегрузки, отказа от терапии, - возможны и рецидивы. Поэтому важнейшую роль в этом вопросе играет не только профилактика, но и поддерживающая работа после основного курса лечения.

