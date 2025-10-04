Общество

В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 году

04.10.2025
Федеральная антимонопольная служба России разработала проект, устанавливающий максимальные и минимальные пределы тарифов за электроэнергию, на которые будут ориентироваться региональные власти при расчете стоимости электричества для населения. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу,  предусматривает минимальные и максимальные тарифы для всех регионов в два этапа. Первый начнется с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года. И второй – с 1 октября 2026 года до конца следующего года.

Для Волгоградской области  во второй половине 2026 года установлен  минимальный тариф в размере 7,33  рубля за киловатт, максимальный – 7,34 рубля.

Самый низкий минимальный тариф на этот период установлен для Иркутской области. С октября  2026 года он составит 1,96 рубля за киловатт. Невысокий минимальный тариф определен также для ЛНР – 2,82 рубля. Для Камчатки этот показатель составит со второй половины  следующего года 2,99 рубля за киловатт, а вот максимальный оказался гораздо выше - 8,91 рубля. Самый высокий тариф будет действовать на Чукотке – 12,6  рубля за киловатт. Что касается соседних с Волгоградской областью регионов, то в Астраханской области во второй половине года  минимальный тариф составит 8,06 рубля. В Ростовской области он будет меньше, чем в волгоградском регионе – 6,55  рубля за киловатт.

Разница между минимальными и максимальными показателями  практически во всех регионах составит 0,01 рубля за исключением Иркутской области. Власти субъектов будут устанавливать цены на электричество в границах этой разницы.

Уточняется, что предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на первую половину 2026 года не превышают предельных максимальных и минимальных уровней тарифов, установленных на вторую половину 2025 года.

В целом рост максимальных тарифов в 2026 году будет соответствовать  росту цен на электроэнергию, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития страны в размере 11,3%.

Напомним, тарифы на электроэнергию увеличились в Волгоградской области с 1 июля 2025 года. Для каждой категории потребителей были установлены свои расценки. Например, для жителей городов с квартирами, оборудованными газовыми плитами, киловатт стоит в настоящее время  6,62 рубля. Такие тарифы планируют сохранить до 1 октября 2026 года.

