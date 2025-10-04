Общество

Легендарному футболисту «Ротора» Валерию Есипову исполнилось 54 года

Общество 04.10.2025 11:18
Легенда «Ротора» и бывший тренер волгоградского клуба Валерий Есипов сегодня, 4 октября, отмечает день рождения. Известному в прошлом футболисту исполнилось 54 года. 

Есипов играл за «Ротор» с 1992 по 2004 год. В составе волгоградской команды полузащитник, также действовавший на позиции нападающего, становился двукратным серебряным и  бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны. Также Есипов семь раз попадал в список 33-х лучших футболистов по итогам сезона. Входит в «Клуб 100» среди игроков, забивших более 100 мячей в официальных матчах. На счету прославленного спортсмена 103 гола.

Кроме того, Есипов успешно выступал за «Ротор» в еврокубках. В частности, он принял участие в обоих матчах с «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 95/96. 14 сентября Валерия Есипова и Андрея Кривова, Александра Зернова, Александра Царенко, Игоря Меньщикова, Владимира Файзулина, Сергея Илюшина и Евгения Чумаченко чествовали перед игрой «Ротора» и «КАМАЗа», которая была посвящена 30-летнему юбилею встреч сине-голубых с легендарным английским клубом.

По завершении игровой карьеры Есипов в сезоне-2010 работал в тренерском штабе «Ротора», а в 2017 году возглавлял волгоградскую команду.

ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям Валерия Есипова и желает легенде «Ротора» здоровья, счастья и успехов как в тренерской карьере, так и в семейной жизни.

Фото V102.RU (архив)

