Андрей Бочаров проинспектировал благоустроенный сквер на проспекте Металлургов





Губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко осмотрели результаты реализации проекта благоустройства сквера в Краснооктябрьском районе на проспекте Металлургов.

Реконструкция объекта была завершена в начале октября, однако это – только начало. По словам главы региона, будет благоустроена территория от улицы Гончарова до Маршала Еременко.



- В следующем году мы завершим эту работу и пойдем дальше — это большой проект, связанный с благоустройством общественной территории возле храма Иоанна Кронштадтского. В течение 2026-2027 гг. планируем полностью все завершить. Огромная, серьезная работа. Я поздравляю жителей Краснооктябрьского района с открытием новой парковой территории! Это еще один шаг к созданию комфортных общественных пространств, — сказал Андрей Бочаров.







В настоящее время в регионе реализуются около 200 проектов благоустройства. О необходимости продолжения этой работы, эффект от которой видят жители, Андрей Бочаров говорил на совещании совместно с Советом облдумы, где рассматривались параметры бюджеты на ближайшие годы.

Губернатор подчеркнул, что участие в этой работе принимают сами жители Волгоградской области, в том числе молодое поколение, определяя, какие проекты должны стать приоритетными. А развитие городских территорий является импульсом для повышения качества городской среды.







Напомним, реконструкция участка проспекта Металлургов началось в прошлом году. В 2024 году участок вдоль трамвайных путей полностью обновлен: появились новые комфортные тротуары, велодорожки, современное озеленение с системой полива, многоуровневое освещение, зоны отдыха с артобъектами, системы видеонаблюдения, «научная» детская площадка с тематическими игровыми модулями с ветрогенераторами для автономной работы. В 2025-м году завершен очередной этап развития территории в границах от ул. Таращанцев до Гончарова — проложены тротуарные и велодорожки, оборудованы детские игровые зоны и спортплощадки, места отдыха и досуга.

Справка. В Волгоградской области ведется работа по преображению пространств и в муниципалитетах. В 2025 году по результатам голосования отобраны еще 14 проектов в девяти муниципалитетах, на территории региона планируется реализовать 200 проектов благоустройства территорий, завершены работы на 95 объектах. В целом с 2014 года реализовано уже порядка 2,7 тыс. проектов на сумму более 16,7 млрд руб.



Фото администрации Волгоградской области





Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»



